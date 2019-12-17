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Hatay'da, engelli vatandaşı dövüp çukura attı

İki komşu arasında çıkan tartışmada Ahmet B.'yi yaraladıktan sonra gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA | 17.12.2019 - 14:16..
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Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Kızlarçayı Mahallesi'nde, bir portakal bahçesinde sol kolu olmayan 53 yaşındaki Ahmet B., sınır meselesi yüzünden komşusu Mustafa K. ile tartıştı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA ÇUKURA ATTI

Mustafa K. tartışma sırasında sert bir cisimle, engelli Ahmet B.’ye saldırdı. Ahmet B., başına aldığı sert cisim darbeleriyle feci şekilde yaralandı.

Baygınlık geçiren Ahmet B.'yi, çukura attığı ileri sürülen Mustafa K.'nın ise olay yerinden uzaklaştığı beliritldi.

Hatay'da, engelli vatandaşı dövüp çukura attı

ÇOCUKLARINA HABER VERDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Birkaç saat sonra kendine gelen Ahmet B., cep telefonu ile çocuklarını arayıp durumu bildirdi. Olay yerinde yaralı şekilde bulunan Ahmet B.', götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Hatay'da, engelli vatandaşı dövüp çukura attı

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Şiddet gören Ahmet B.'nin daha sonra Erzin Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi olması üzerine, Mustafa K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hatay'da, engelli vatandaşı dövüp çukura attı

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