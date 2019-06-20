taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7426
Euro
6.4971
Altın
1381.61
Borsa
95205.46
Gram Altın
255.033

Hatay'da estetik mağduru kadın normale döndü

Badem göz estetiği olmak için özel bir hastaneye başvuran Feryal Mansuroğlu, yapılan gözaltı ışık dolgusundan sonra tanınmaz hale geldi.

İHA | 20.06.2019 - 10:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

33 yaşındaki Feryal Mansuroğlu, üç ay önce badem göz estetiği olmak için Hatay'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Mansuroğlu'na hastanedeki doktor, badem göz estetiği yerine gözaltı ışık dolgusunun daha uygun olacağını söyledi. Ancak yapılan dolgudan sonra kadının yüzü, yanlış operasyonun gazabına uğradı.

"SANA IŞIK DOLGUSU GÜZEL OLUR DEDİ, KENDİMİ TANIYAMADIM"

Doktorun, gözaltı dolgusunu yapmasının ardından yüzünde iki yanak oluştuğunu belirten Mansuroğlu “Doktorun yanına gittim, istişare ederek badem göz yapmak istediğimi söyledim. Bana badem gözün yaşıma uygun olmadığını, gözaltı ışık dolgusunun daha güzel olacağını söyledi. Ben yüzümde çok hafif sarkma için iple askılama istedim. Onu da yapacağını söyledi ama aslında 40-50 yaşından sonra olan bir uygulama. Ancak bunu uygulamasını ben istedim.

Gözaltına yapması gereken dolguyu daha aşağıya yaptı ve yüzümde iki yanak oldu, ayrıca ikiye ayrıldı çökük şeklinde. Yüzüm çökmüş yaşlı bir şekilde görünmeye başladım. İple askılama ile de belli olmayan sarkıklık daha çok belli olmaya başladı. Kendisini aradım ve mutlu olmadığımı yüzümün çok kötü olduğunu söyledim ve 'Siz de hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz.' diyerek yüzüme kapattı telefonu.

Hatay'da estetik mağduru kadın normale döndü

Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi


"DÜZELTMEK İÇİN DE PARA İSTEDİ"

Sonra 3 ay dolması gerektiğini konuştuk ve 3 ay sonra yanına gittim. Kendisi de kabul etti. Başka doktorlara da gösterdim dolgunun gözaltı dolgusu olduğuna inanmadı. Kendisi düzeltmek için benden ekstra bir para talep etti ve ben o parayı vermek istemedim haklı olarak.” dedi.

Hatay'da estetik mağduru kadın normale döndü

"BANA HAKARETLER ETTİ, ÇOK ZOR DURUMDAYDIM"

Yüzünü eski haline getirebilmek için İstanbul’da tedavi gördüğünü ve zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Mansuroğlu, “Doktorun bu tavrı beni çok üzdü, hem maddi hem manevi olarak. Bu 3 aylık süreçte yaptığı çökmüş yanakla gezmek zorunda kaldım. Çok kötü günler yaşadım, stresten tiroit zehirlenmesi yaşadım, 6 kilo verdim. Kendisi ile paylaştım, bunların üzerine bana hakaret etti. Özür dilemesi gerekirken, hakaret etmesi beni daha fazla üzdü. Daha sonra düzeltmek için İstanbul’a farklı bir merkeze gittim. Çok kötü şeyler yaşadım. O dolguyu parçalamak çok zordu. Zorlu bir süreç geçirdim, kötü acılar çektim.” dedi.

Hatay'da estetik mağduru kadın normale döndü

Doktorun yanlış yapmasından ziyade üslubu ve tavrı nedeniyle dava açmayı düşündüğünü aktaran Mansuroğlu ayrıca, Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenerek, “Benim gibi birçok mağdur insan var, daha fazla canlar yanmasın istiyorum. İnşallah başka insanların canı yanmaz.” ifadelerine yer verdi.

Hatay'da estetik mağduru kadın normale döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

198
Genelkurmay çatı davasında karar

Genelkurmay çatı davasında karar

158
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

281
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

156
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

81
Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

95
Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

593
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir