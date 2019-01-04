taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.472
Euro
6.23705
Altın
1294.88
Borsa
87399.02
Gram Altın
227.737

Hatay'da fabrika yangını

Bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

AA | 04.01.2019 - 02:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Güzelbirlik Mahallesi'nde Ali Ahrazoğlu'na ait bir çelik kapı atölyesinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla çevredeki iş yerlerine yayılmadan alevleri kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

Hatay'da fabrika yangını VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

32
Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

29
İzmir'de köpeğe sopa ile saldırı

İzmir'de köpeğe sopa ile saldırı

8
Tekirdağ Malkara'da eğitime kar engeli

Tekirdağ Malkara'da eğitime kar engeli

4
M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

0
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

0
Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir