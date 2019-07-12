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Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobil şarampole yuvarlandı.

İHA | 12.07.2019 - 15:46..
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Adana istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan Selman U. (51) idaresindeki 31 ACE 349 plakalı otomobil, Payas ilçesi Çağlalık mevkiinde bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, itfaiye ekibi sevk edildi.

Şarampole düşen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan biri çocuk 4 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartıldı.

KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Araçta yolcular arasında bulunan Perihan Uzuntel, Nuray Uzuntel (44), Şekibe Gökpınar (56) yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Selman U. ve 3 yaşındaki Ali Sabahattin U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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