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Hatay'da FETÖ operasyonu

Hatay'da, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.02.2020 - 21:05..
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen ve birçoğu eski polis 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 KİŞİ YAKALANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden 15'ini, düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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