Hatay'da FETÖ operasyonu

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen ve birçoğu eski polis 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
15 KİŞİ YAKALANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden 15'ini, düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.