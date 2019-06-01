Hatay'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Dörtyol ilçesinde bayram öncesi yapılan trafik denetimine Kaymakam Murat Bulucak da eşlik etti.

KAYMAKAM DA TRAFİK DENETİMİNDEYDİ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrolleri, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak beraberinde Bölge Trafik Amiri Uğur Çelebi ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek tarafından yerinde denetlendi.

Dörtyol ilçesi D-817 Karayolu denetleme mevkisinde yapılan uygulamalara katılan Kaymakam Murat Bulacak, polislere çalışmalarında kolaylık diledi.





POLİSLER SÜRÜCÜLERİ, EMNİYET MÜDÜRÜ DE EKİPLERİ DENETLEDİ

Bölge Trafik Amiri Uğur Çelebi, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle, Dörtyol Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından alınan trafik tedbirlerinin Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek tarafından yerinde denetlendiğini kaydederek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel takviyesi yapıldığını ve bu bayramda trafik ekiplerinin görünürlüğünün daha fazla olacağını kaydetti. Çelebi, "Alınan trafik tedbirleri ile sürücülerin trafik güvenliği konusunda Ülke genelinde güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir" dedi.



