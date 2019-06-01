taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Hatay'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Trafik polisleri sürücüleri, Kaymakam ve Emniyet Müdürü de trafik ekiplerini denetledi.

İHA | 01.06.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Dörtyol ilçesinde bayram öncesi yapılan trafik denetimine Kaymakam Murat Bulucak da eşlik etti.

KAYMAKAM DA TRAFİK DENETİMİNDEYDİ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrolleri, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak beraberinde Bölge Trafik Amiri Uğur Çelebi ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek tarafından yerinde denetlendi.

Dörtyol ilçesi D-817 Karayolu denetleme mevkisinde yapılan uygulamalara katılan Kaymakam Murat Bulacak, polislere çalışmalarında kolaylık diledi.

Hatay'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

POLİSLER SÜRÜCÜLERİ, EMNİYET MÜDÜRÜ DE EKİPLERİ DENETLEDİ

Bölge Trafik Amiri Uğur Çelebi, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle, Dörtyol Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından alınan trafik tedbirlerinin Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek tarafından yerinde denetlendiğini kaydederek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel takviyesi yapıldığını ve bu bayramda trafik ekiplerinin görünürlüğünün daha fazla olacağını kaydetti. Çelebi, "Alınan trafik tedbirleri ile sürücülerin trafik güvenliği konusunda Ülke genelinde güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir" dedi.

Hatay'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Hatay'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Hatay'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

181
Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

75
Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

171
Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

67
ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü

ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü

39
Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

5
Darbeci Sisi Umre yaptı

Darbeci Sisi Umre yaptı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir