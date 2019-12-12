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Hatay'da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu, göçmen kaçakçılığı yapan 10 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA | 12.12.2019 - 11:21..
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Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında, Karbeyaz ve Babatorun Jandarma Karakol Komutanlıkları, ortak sorumluluk alanında 3 aylık teknik takip gerçekleştirdi.

Takip sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

10 GÖZALTI

8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, flaş bellek ve pasaport ele geçirildi.

Şahıslar jandarmadaki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçlarından Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.

Hatay'da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı ViDEO

Hatay'da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı

Hatay'da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı

Hatay'da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı

Hatay'da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı

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