Hurdalarla kendi otomobilini yaptı

Bülent Ersoy ve Ömür Gedik canlı yayında kavga etti

1 Bekir Pakdemirli: Zincir noktalarda da tanzime başlıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim koşullarıyla satış sunulacağını söyledi.

2 Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı Hatay’da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

3 Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, Salah'a sarılan bir kızın fotoğrafına, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

4 Galatasaray'ın başkan adayları Galatasaray'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı. Ancak seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünen muhalifler şimdiden hazırlara başladı.

5 Sınıfının tek aracı Caravelle Highline 4Motion satışta Volkswagen Ticari Araç, Caravelle modelinin dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip versiyonunu satışa sundu.

6 Trakya, istihdamda zirveye oturdu TÜİK'ten elde edilen verilere göre Türkiye'de geçen yıl en yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bölgesinde gerçekleşti.