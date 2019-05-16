Hatay'da göçmenlerle yerel halk birbirine girdi

Hakkında yapılan habere sosyal medyadan isyan eden Deniz Seki'ye Ece Erken'den ağır cevap geldi.

Ece Erken ile Deniz Seki kavga etti

Adalet Bakanı Gül: "(Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi"

Tacikistan’dan mal alan yüze yakın Türk tır şoförü, Özbekistan sınırında Türkmenistan’a geçiş yapamadıkları için 26 gündür bekliyorlar.

Hatay’da sınırı kaçak yollarla geçen göçmenleri taşıyan minibüs jandarmadan kaçarken kaza yaptı.

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OPPO K3'ün fiyatı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Oppo'nun bu ay içinde tanıtacağı yeni orta seviye telefonu Oppo K3 hakkında bazı detaylar belli oldu.