Hatay'da göçmenlerle yerel halk birbirine girdi

Yol kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.
17 GÖÇMEN YAKALANDI
Toprakhisar Mahallesi meydanında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan araç sürücüsü kaçarken, kazada Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.
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JANDARMA AYIRDI
Kaza sesini duyarak dışarı çıkan köylüler, önce Suriyeli göçmenlere ardından da kaza yapan minibüse saldırdı.
Jandarma ekipleri köylüleri sakinleştirmeye çalışırken, mülteciler ise jandarma karakoluna götürüldü.