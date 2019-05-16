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Hatay'da göçmenlerle yerel halk birbirine girdi

Hatay’da sınırı kaçak yollarla geçen göçmenleri taşıyan minibüs jandarmadan kaçarken kaza yaptı.

İHA | 16.05.2019 - 15:17..
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Yol kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.

17 GÖÇMEN YAKALANDI

Toprakhisar Mahallesi meydanında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan araç sürücüsü kaçarken, kazada Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da göçmenlerle yerel halk birbirine girdi VİDEO

JANDARMA AYIRDI

Kaza sesini duyarak dışarı çıkan köylüler, önce Suriyeli göçmenlere ardından da kaza yapan minibüse saldırdı.

Jandarma ekipleri köylüleri sakinleştirmeye çalışırken, mülteciler ise jandarma karakoluna götürüldü.

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