Hatay'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.A.K. (23), M.K. (30), K.A. (26), Y.G. (23), Ö.K. (25) ve kadın şüpheli E.N.K'yi (17) gözaltına aldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çalıntı olduğu tespit edilen 4 televizyon, dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 4 cep telefonu, bir kılıç, bir döner bıçağı, iki bıçak, bir tabanca ve tabancaya ait bir şarjör ile 7 mermi, projeksiyon cihazı, maddi değeri yüksek çok sayıda tespih, saat, altın, ziynet eşyası ve 6 gram eroin ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.