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Hatay'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

AA | 09.04.2019 - 12:23..
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Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.A.K. (23), M.K. (30), K.A. (26), Y.G. (23), Ö.K. (25) ve kadın şüpheli E.N.K'yi (17) gözaltına aldı.

Hatay'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çalıntı olduğu tespit edilen 4 televizyon, dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 4 cep telefonu, bir kılıç, bir döner bıçağı, iki bıçak, bir tabanca ve tabancaya ait bir şarjör ile 7 mermi, projeksiyon cihazı, maddi değeri yüksek çok sayıda tespih, saat, altın, ziynet eşyası ve 6 gram eroin ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

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