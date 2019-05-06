Hatay'da Hz. Hıdır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

Her yıl 6 mayıs günü kutlanan Hz. Hıdır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu gün olarak anılan Hızırıllez gününde 5 Mayı'sı 6'sına bağlayan gece Anadolu'nun bir çok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hıdır Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra sahile inip yakılan ateşin üstünden atlayarak dilek diliyor.

HIDRELLEZ TÜRBESİNE ZİYARET

Bu yılda Adana, Mersin ve Anadolu'nun bir çok ilinden gelen vatandaşlar ziyaret ettikleri Hz. Hıdır Türbesi'nde dualar okudu. Ardından sahile inen vatandaşlar yakılan ateşlerinden üzerinden atladılar ve şarkılar söylediler. Birçok kişi de kağıda yazdığı dileği denize bıraktı.



















