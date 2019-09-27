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Hatay'da itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı

Mesken yangını ihbarı alan itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

İHA | 27.09.2019 - 02:55..
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Hatay’ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Evleri alevler içinde kalan mesken sahipleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine ’neden geç kaldınız’ diyerek bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

EKİPLERE İŞLERİNİ YAPTIRMADILAR

Şahıslar, diğer itfaiye ekipleri ve çevredekilerin engellemeleriyle çıkardıkları bıçakları ceplerine geri koydu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları sakinleştirerek itfaiye ekiplerinin işlerini yapabilmesi sağladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından polislerin evde yaptığı incelemede kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaşıldı. Yangın sonrası, bıçaklı saldırı girişimi ve çıkan yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hatay'da itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı

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