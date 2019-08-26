Hatay'da kadınlar arasında kavga çıktı, eşleri karışamadı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün akşam hareketli saatler yaşandı.
Nedeni ise iki ayrı kavga...
KADINLARIN KAVGASI
Kavganın ilki kadınlar arasında çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise şok etkisi yarattı. Çünkü kadınların kavgasını yanlarında bulunan eşleri bile ayıramadı.
ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kavga sırasında kadınlardan biri, küçük bir çocuğun üzerine düştü. Çevredekilerin de müdahale ettiği kadınlar daha sonra parktan ayrıldı.
Kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti İZLE
ERKEKLERİN KAVGASI
Diğer kavganın aktörleri ise erkeklerdi. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki taraf belli bir süre dalaştıktan sonra parktan uzaklaştı.