Hatay'da kadınlar arasında kavga çıktı, eşleri karışamadı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün akşam hareketli saatler yaşandı.

Nedeni ise iki ayrı kavga...

KADINLARIN KAVGASI

Kavganın ilki kadınlar arasında çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise şok etkisi yarattı. Çünkü kadınların kavgasını yanlarında bulunan eşleri bile ayıramadı.

ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kavga sırasında kadınlardan biri, küçük bir çocuğun üzerine düştü. Çevredekilerin de müdahale ettiği kadınlar daha sonra parktan ayrıldı.

Kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti İZLE

ERKEKLERİN KAVGASI

Diğer kavganın aktörleri ise erkeklerdi. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki taraf belli bir süre dalaştıktan sonra parktan uzaklaştı.