Hatay'da kafası demir parmaklığa sıkışan çocuk

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra; Finlandiya, Norveç, Hollanda, Fransa ve Almanya Türkiye'ye silah ihraç etmeyi durduracağını açıklasa da bu, hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

7

Dünyada 750 milyar dolar değerinde israf yapılıyor

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz." dedi.