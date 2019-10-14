Hatay'da kafası demir parmaklığa sıkışan çocuk

Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda, Mehmet Akar İlkokulu'nun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Başı demir parmaklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı VİDEO
DEMİR PARMAKLIKLAR KESİLDİ
Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.