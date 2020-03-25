Hatay'da kasalara gizlenmiş 13 kilo esrar ele geçirildi

Yasa dışı geçiş yapmak isteyen 3 bin 541 kişi yakalandı

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya’ya ulaştı. Konvoy Bergamo şehrine doğru ilerliyor.

Geleneksel bir Japon resim sanatı olan Ukiyo-e, genellikle doğa manzaralarının ahşap kalıpların üzerinde resmedilmesidir.

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Nobel ödüllü biyofizikçi: Koronavirüsün sonu yakın

Biyofizikçi Michael Levitt, "Asıl kontrol etmemiz gereken şey panik. Bizlere bir şey olmayacak ve her şey yoluna girecek" dedi.