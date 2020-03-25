Hatay'da kasalara gizlenmiş 13 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde polis ekipleri, şüphelendiği kamyoneti durdurarak arama yaptı.
13 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeklerle ve polis ekiplerince yapılan aramada, portakal kasaları arasına gizlenmiş 13 kilogram esrar ele geçirilirken, kamyonetin şoför bölümünde 90 sentetik uyuşturucu hap ve bir hassas terazi bulundu.
Polis ekiplerince, kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Öte yandan, Kırıkhan'da şüphe üzerine durdurulan H.S. isimli kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.