Hatay'da kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü

Hatay, Yayladağı-Antakya karayolu Sungur mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan Vahit Bettaş yönetimindeki kamyonet, devrilerek takla atıp ters döndü.
1 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan Hüseyin Skef yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Hüseyin Skef, ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, yoldan geçerken kazayı gören Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın da olay yerinde incelemede bulundu.