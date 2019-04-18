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Hatay'da kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü

Hatay’da, yağış nedeniyle kayganlaşan kara yolunda bir kamyonet devrildi.

İHA | 18.04.2019 - 10:36..
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Hatay, Yayladağı-Antakya karayolu Sungur mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan Vahit Bettaş yönetimindeki kamyonet, devrilerek takla atıp ters döndü.

1 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan Hüseyin Skef yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Hüseyin Skef, ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, yoldan geçerken kazayı gören Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın da olay yerinde incelemede bulundu.

Hatay'da kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü


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