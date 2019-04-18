Hatay'da kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü

1 Helal Turizmin Alanya’daki yükselen yıldızı: Siz inn Otel Her geçen gün büyüyen Türkiye turizm pazarında son dönemlerde büyük bir ivme yakalayan Helal Turizm 2019 sezonunda yeni ve muhteşem bir tesise daha kavuştu.

2 Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali Polis ve jandarma birimleri tarafından 4 ocaktan bu yana helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali belirlendi.

3 Engelli kızı için tasarım bisiklet yaptı Şanlıurfalı baba, iki bisikleti birleştirerek kızını adeta hayata bağladı. 12 yaşındaki Ayşe, artık daha mutlu...

4 Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu Gobi Çölü'ne inşa edilen uzay üssü, geleceğin astronotlarını yetiştirecek.

5 İstanbul Havalimanı taksi ücretleri En yüksek ücret otoban fiyatıyla 350, en düşük ücret 52 lira. İstanbul Havalimanı'nın taksi fiyat tarifesi haberimizde...

6 Albert Einstein kimdir Geri zekalı olduğu düşünülürken atomu keşfedip insanlara başarının tanımını yapan isim, Albert Einstein'in hayatı.