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Hatay'da kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı

4 ay önce sahile vuran kesik başlı cesedin 11 ay önce kaybolan balıkçıya ait olduğu belirlendi.

İHA | 11.12.2019 - 20:47..
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 4 ay önce Sarıseki sahiline vuran kesik başlı cesedin, yapılan otopsisinin sonucunda balık avlamak için denize botla açılan ve kaybolan Hakan Şen’e ait olduğu belirlendi.

ARANIYORDU

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde balık avlamak için botla denize açılan 3 çocuk babası Hakan Şen’den bir daha haber alınamamış Sahil Güvenlik botları ile dalgıçlarının arama çalışmaları da sonuç vermemişti.

Olaydan 7 ay sonra İskenderun Sarıseki Mahallesi’nde Yunus sütunları adı verilen bölgede deniz kıyısına vurmuş halde başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptı. Başı ve kolları olmayan ve 35 yaş üzerinde olduğu tahmin edilen erkek cesedi otopsiye gönderilmişti.

Adli Tıp kurumundan gelen sonuçlara göre, başı kolları olmayan erkek cesedinin 11 ay önce denize balık avlamak için botla çıkıp, kaybolan Hakan Şen’a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumundan Şen ailesine Sarıseki’de deniz kıyısına vuran kolsuz ve başsız cesedin kaybolan Hakan Şen’e ait olduğu bildirildi. Aile Adli Tıpta muhafaza edilen cenazeyi teslim alarak yarın toprağa vereceği öğrenildi.
Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı -1

Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı -2

Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı -3

Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı -4

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