Hatay’da komandoların geçişine destek

Barış Pınarı Harekatı'na bugün başlandı.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Hatay’ın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando sevkıyatı sürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay’a zırhlı araçlarla gelen çok sayıda komando, yoğun güvenlik önlemleri altında kente girdi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA DESTEK VERDİLER
Komandoların Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçtiği sırada bir grup vatandaş ve öğrenciler, yol kenarında ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.