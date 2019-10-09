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Hatay’da komandoların geçişine destek

Komandoların Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçtiği sırada bir grup vatandaş ve öğrenciler, askerlere Türk bayraklı destek verdi.

İHA | 09.10.2019 - 16:51..
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Barış Pınarı Harekatı'na bugün başlandı.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Hatay’ın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando sevkıyatı sürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay’a zırhlı araçlarla gelen çok sayıda komando, yoğun güvenlik önlemleri altında kente girdi.

TÜRK BAYRAKLARIYLA DESTEK VERDİLER

Komandoların Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçtiği sırada bir grup vatandaş ve öğrenciler, yol kenarında ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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