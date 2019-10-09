Hatay’da komandoların geçişine destek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü kongrede başkan adayı olmayacağını ifade etti.

Beşiktaş'ta başkanlığa 3 aday var, Çebi yok

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Arap Birliği, Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkıyormuş

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere düzenlediği operasyona karşı çıkanlardan biri de Arap Birliği oldu.