Hatay'da muhtar adına sahte sosyal medya hesabı açıp, 200 kişiden para istediler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Halefoğlu'nun fotoğrafları kullanılarak adına sahte sanal medya hesabı açıldı.

Hesabı açan kimliği belirsiz şüphe ya da şüpheliler, muhtarın arkadaş listesindeki kişilere hem sanal medyadan hem cep telefonundan mesaj göndererek telefon numarasını değiştirdiğini ve satın alacağı araç için noterde bulunduğunu ancak 700 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

MUHTAR ARKADAŞINA 20 BİN LİRA GÖNDERDİ

Halefoğlu'nun muhtar arkadaşlarına da mesaj gönderen şüpheli ya da şüpheliler, borç para istedi.

Halefoğlu'nun arkadaşı Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, şüphelilerin belirttiği banka hesabına 20 bin TL gönderdi.

Sakin, daha sonra Halefoğlu'nu cep telefonuyla arayıp detayları sorunca, dolandırıldığını öğrendi.

200 KİŞİYE MESAJ GÖNDERİP PARA İSTEDİLER

Sanal medya hesabı üzerinden arkadaşlarının dolandırılmaya çalışıldığını fark eden Halefoğlu da polise giderek şikayetçi oldu.

İncelemede, şüpheli ya da şüphelilerin yaklaşık 200 kişiye mesaj göndererek para istediği tespit edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"MESAJLAR GÖNDERİP, PARA İSTEMİŞ"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Mehmet Halefoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım beni arayarak neden telefon numaramı değiştirdiğimi sordu. Bunun üzerine gerçek ortaya çıktı.

Şüpheliler hem sanal medya listemdeki arkadaşlarıma mesaj atmış hem de bulabildiklerinin telefon numaralarına mesajlar gönderip para istemiş.

Çoğu arkadaşım beni arayıp, bu işin doğruluğunu sordu, ben de inanmamaları gerektiğini söyledim.

"HERKES BU KONUDA ÇOK DİKKATLİ OLSUN"

Sonrasında da kendi sanal medya hesabımdan paylaşım yaparak herkesi bilgilendirdim.

Kimse mağduriyet yaşamasın. İnsanlar bu tip dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olsun, kimseye inanmasın.

Adımı kullanarak başka isim adı altında IBAN numarası verenlere lütfen kimse itibar etmesin. Herkes bu konuda çok dikkatli olsun."

"DOSTLUĞUMUZA İSTİNADEN ÇOK İNCELEMEDİM"

Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin ise Halefoğlu ile dostlukları nedeniyle dolandırıcılara inanıp, 20 bin TL gönderdiğini anlattı.

Sakin, şu ifadeleri kullandı:

"Benden noterde olduğunu belirterek, acilen 700 bin TL istendi. Ben de Halefoğlu ile dostluğumuza istinaden çok incelemedim. 700 bin TL param olmadığını söyleyip, 20 bin TL gönderdim.

Daha sonra görüntülü arayarak görüşmek istedim, telefonumu açmadı. Sonra Halefoğlu'nun kendi cep telefonu numarasını aradığımda gerçek ortaya çıktı.

Kişinin dolandırıcı olduğunu ve farklı bir kimlik ile IBAN numarası gönderdiğini fark ettim. İkinci gün mesajlaşmaya devam ettik, parayı ödeyeceğini de söyledi. Ancak bir daha ulaşamadım. İnsanlar çok dikkatli olsun, dolandırıcılıklar arttı."