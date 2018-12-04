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Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

Musevi cemaatinin dini bayramı olan, İbrani takvimine göre Kislev'in 25'inci günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka (Işık) Bayramı kutlandı.

DHA | 04.12.2018 - 06:15..
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İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka Bayramı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş,  İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, ALİYAD Vakfı Başkanı Nasrettin Eskiocak, Alevi Kanaat Önderi Adnan Fatihoğlu, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Domenico Bertogli, Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Dimitri Dogum’un da katılımıyla Antakya Kurtuluş Caddesi’nde bulunan havrada kutlandı.

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

Kutlama programında konuşan Hatay Valisi Doğan, farklı inanç ve kültürlere mensup vatandaşların yüzyıllardır bu topraklarda barış, hoşgörü, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığını ve bundan sonrada böyle olması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu dile getirdi.

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

"DİNLERİN VE DİLLERİN KARDEŞÇE YAŞADIĞI ŞEHİR"

Vali Doğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Hatay kadim bir şehrimiz. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı din, dil ve mezheplere sahip vatandaşların birlikte kardeşçe huzur içinde yaşadığı bir şehir. Bu topraklar bundan dolayı çok kıymetlidir. Bu topraklarda yaşayan her dinden ruhani liderlerin de burada bu bayramı kutlamaya gelmesi tüm dünyaya örnek olacak güzellikte bir davranıştır. Bu vesileyle tekrardan Hanuka Bayramı'nı kutluyorum.”

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise, "Biz, 2 bin 500 yıl önce bu topraklarda bizi kadere mahkum etmek isteyenler ve kendi kaderlerini bize dayatmaya çalışanlara karşı yalnızca yaratanın bize vadetmiş olduğu özgürlüğün içinde yaşamayı tercih ettik" dedi.

Konuşmaların ardından bayramın bir geleneği olan mumlar yakılarak dualar okundu.

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı VİDEO

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı

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