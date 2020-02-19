Hatay'da otomobili bağlanan müzisyenden mini konser

Hatay'ın Antakya ilçesinde, trafik kontrolleri gerçekleştiren eminiyet ekipleri tarafından durdurulan Rasim Tecimen'in aracı, zorunlu trafik sigortasının olmadığı gerekçesiyle bağlandı.

ÜZÜNTÜSÜNÜ ŞARKI SÖYLEYEREK BELLİ ETTİ

Amatör müzisyen olduğu öğrenilen ve durumu üzüntüye karşılayan Tecimen, otomobilinden çıkardığı sahne ekipmanlarıyla trafik polislerine ve çevredeki vatandaşlara mini bir konser vererek üzüntüsünü dile getirmeye çalıştı.

Otomobili bağlanan müzisyenden mini konser

Bu durum polis ve çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasına kaydedildi.