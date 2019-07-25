Hatay'da kedinin patisiyle kapı açma çabası

Hatay'ın İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde bir ikamette yaşayan kedi, patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa attı.

SEVİMLİ KEDİNİN HALLERİ KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapıyla mücadele eden kedi önce patileriyle kilidin zincirini açıyor. Dışarı çıkmak isteyen kedi daha sonra patisiyle kapıyı açıyor ve bir müddet bakındıktan sonra dışarıya çıkıyor. Kedinin patisiyle kapıyı açması ve bunu adeta kutlarcasına miyavlaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'da patisiyle kapı açan kedi VİDEO