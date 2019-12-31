Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı

Hatay'ın Altınöz ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında, 2 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

PKK'NIN BOMBACISI YAKALANDI

Suriye uyruklu 2 göçmenin parmak izi tespiti sonucunda A.K.A.’nın İzmir Sulh Ceza Hakimliği'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yakalama emrinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

PKK bombacısı A.K.A. için, İzmir Terör Şube ile irtibata geçen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsın teslimi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.