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Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Kırıkhan ilçesinde iki genç, mahallelerinde kendi imkanlarıyla kurdukları parkurlarda polislik fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor.

AA | 25.11.2019 - 16:32..
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis olmak isteyen 25 yaşındaki Nuri Keskin ve 24 yaşındaki Çağrı Gürbüz, mahallelerindeki çocuk parkında kamış, su şişesi ve araba lastiği gibi malzemelerden oluşturdukları parkurla, sınava hazırlanıyor.

Sınavı kazanmak için gayret gösterdiklerini belirten Keskin, oluşturdukları parkur evlerine yakın olduğu için daha çok çalışma imkanı bulduklarını belirtti.

KAMIŞ, SU ŞİSESİ, ÇUVAL VE ARABA LASTİĞİ

Hazırladıkları parkurda kendilerini daha iyi geliştirdiklerini ifade eden Keskin, şöyle devam etti: "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan parkur dışında kendimizi daha fazla geliştirmek ve eksiklerimizi görmek için kendi imkanlarımız doğrultusunda çeşitli yerlerden malzemeler elde ederek parkur oluşturduk. Bunun için kamış, su şişesi, çuval, araba lastiği ve tahta gibi malzemeleri birleştirerek 3 Aralık'ta gireceğimiz fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyoruz."

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar VİDEO

SABAH AKŞAM ÇALIŞIYORLAR

Polis adayı Çağrı Gürbüz de polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için hazırladıkları parkurda sabah akşam sürekli çalıştığını söyledi.

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

Hatay'da polis olmak için kendi parkurlarını yaptılar

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