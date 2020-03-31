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Hatay'da PTT önünde kadınların sıra kavgası

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 metre mesafe kuralına uymayarak sıra tartışması yaşayan kadınlar polis ekiplerince uyarıldı.

İHA |
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Hatay'da PTT önünde kadınların sıra kavgası

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Salgının önüne geçebilmek için 1 metre mesafe kuralı getirilirken, bazı vatandaşlar bu yasağı ihlal ediyor.

KURALA UYMAYARAK SIRA İÇİN TARTIŞTILAR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde banka şubeleri saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermeye başlayınca Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine vatandaşlar akın etti.

Hatay'da PTT önünde kadınların sıra kavgası ViDEO

PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturan kadınlar, 1 metre mesafe kuralına uymarak sıra yüzünden tartışma yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince uyarılan kadınlar, aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu.

Hatay'da PTT önünde kadınların sıra kavgası

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