Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.
Salgının önüne geçebilmek için 1 metre mesafe kuralı getirilirken, bazı vatandaşlar bu yasağı ihlal ediyor.
KURALA UYMAYARAK SIRA İÇİN TARTIŞTILAR
Hatay'ın Samandağ ilçesinde banka şubeleri saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermeye başlayınca Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine vatandaşlar akın etti.
Hatay'da PTT önünde kadınların sıra kavgası ViDEO
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturan kadınlar, 1 metre mesafe kuralına uymarak sıra yüzünden tartışma yaşadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince uyarılan kadınlar, aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu.