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Hatay'da silahlı kavga

İskenderun ilçesinde aile fertleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü.

DHA | 06.11.2019 - 21:34..
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde Pınarbaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet ettiği bir kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Özel Hareket polislerinin de mahalleye geldiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da silahlı kavga

Hatay'da silahlı kavga

Hatay'da silahlı kavga

Hatay'da silahlı kavga

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