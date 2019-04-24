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Hatay'da soğan hasadı başladı

Hatay'da 20 bin dekar alanda, turfanda soğan hasadı için çalışmalar start aldı. Eğer ürünler piyasada yer almaya başlarsa soğan fiyatlarında önemli bir düşüş meydana gelecek.

AA | 24.04.2019 - 12:41..
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Hatay'da soğan hasadı başladı

Türkiye'de son dönemlerde soğan ve patatesin fiyatı, tüketicinin en önemli gündemlerinden biri...

Soğanın kilosu neredeyse 20 liraya ulaşsa da Hatay'da 20 bin dekar alanda başlayan soğan hasadının piyasada yerini almasıyla, fiyatların düşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Hatay'a gelen tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE GÖNDERİLİYOR

Sökümünü yaptıkları soğanları keserek çuvallara dolduran işçiler, daha sonra kamyonlara yüklüyor ve ürünler, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu yaptığı açıklamada, kentin soğan üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Hatay'da soğan hasadı başladı ViDEO

Hatay'da soğan hasadı başladı

"DEKAR BAŞINA 3 - 5 TON ÜRÜN ELDE EDİLİYOR"

İl genelinde 20 bin dekar alana soğan ekildiğini aktaran Çolakoğlu, dekar başına 3-5 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Hatay'da soğan hasadı başladı

"FİYATLAR DENGELENECEK"

Çolakoğlu, yağışların fazla olması nedeniyle hasadın biraz geciktiğini dile getirerek, ''Hasat 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Ürünlerin piyasada yerini almasıyla fiyatların dengeleneceğini tahmin ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Hatay'da soğan hasadı başladı

Hatay'da soğan hasadı başladı

Hatay'da soğan hasadı başladı

Hatay'da soğan hasadı başladı

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