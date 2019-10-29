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Hatay'da sokaklara yayılan köpük insanları korkuttu

Hatay'da sondaj çalışması sırasında kullanılan malzeme köpürünce, mahalleli köpükleri kimyasal madde sanarak paniğe kapıldı.

İHA | 29.10.2019 - 05:40..
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Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan ‘sondaj köpüğü’ taştı.

Hatay'da sokaklara yayılan köpük insanları korkuttu

MAHALLEDE PANİK YAŞATTI

Mahallenin en işlek caddesi olan Dursunlu Caddesi’ni saran köpükler mahallede panik yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpüklerin olduğu noktayı çembere aldı. İtfaiye ekipleri ve Defne Belediyesi ekipleri de köpüğün kaynak noktasında inceleme yaptı. Köpüğün sondaj nedeniyle oluştuğunu belirleyen belediye ekipleri kepçe çağırarak caddede temizlik çalışması başlattı.

Hatay'da sokaklara yayılan köpük insanları korkuttu

"SONDAJ KÖPÜĞÜ ZARARSIZ BİR MADDEDİR"

Gece saatlerinde meydana gelen köpük taşması sonrası, alanda incelemelerde bulunan Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, sondaj köpüğünün zararsız bir madde olduğunu söyledi. Halkın endişe duyacağı bir durum olmadığını ifade eden Mansuroğlu, “Bölgemizde HATSU Ekipleri su arama çalışması yürütmektedir. Su aranırken sondaj köpüğü denen bir madde kullanılıyor, kaya kırıldığı zaman kayadan çıkan küçük parçaları yukarı çıkarmak için bu köpüğü kullanıyorlar. Sondaj köpüğü maddesi cilde herhangi bir zararı olan madde değildir yalnız bu madde su ile temas ettiğinde daha çok çoğaldığı için su kullanamıyoruz. Sondaj köpüğü bir süre kaldıktan sonra kendiliğinden giden uçucu bir madde.” dedi.

Hatay'da sokaklara yayılan köpük insanları korkuttu

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