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Hatay'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Payas ilçesinde, eşinden ayrıldıktan sonra sokaklarda tek başına yaşayan adam, yol kenarındaki bir koltukta ölü bulundu.

İHA | 26.11.2019 - 16:32..
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Hatay'ın Payas ilçesinde, 56 yaşındaki Salih Yaman eşinden ayrıldıktan sonra boş arazide yaşamaya başladı.

Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Yaman, alkol aldıktan sonra E5 Karayolu üzerinde bir koltukta uyuyakaldı.

KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU

Öğle saatlerinde Yaman'ı koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar, önce uyandırmak istedi, uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın öldüğünü belirledi.

Hatay'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından, Yaman'ın cesedi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih Yaman'ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Hatay'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Hatay'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

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