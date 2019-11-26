Hatay'da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Hatay'ın Payas ilçesinde, 56 yaşındaki Salih Yaman eşinden ayrıldıktan sonra boş arazide yaşamaya başladı.
Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Yaman, alkol aldıktan sonra E5 Karayolu üzerinde bir koltukta uyuyakaldı.
KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU
Öğle saatlerinde Yaman'ı koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar, önce uyandırmak istedi, uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın öldüğünü belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından, Yaman'ın cesedi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih Yaman'ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.