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Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılardan suça karışan olursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

AA | 09.07.2019 - 18:38..
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Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 ayda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan 60 bin 669 Suriyeliden, aranan ve suça karıştığı tespit edilen 283'ünün sınır dışı edildiği öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahalle, ev, iş yerleri ve cami önlerinde GBT kontrolü yapılıyor.

60 BİNDEN FAZLA SURİYELİYE KİMLİK KONTROLÜ

Güvenlik güçleri tarafından, farklı zamanlarda yapılan çalışamalar kapsamında 60 bin 669 Suriyelinin kimlik kontrolü yapıldı.

Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi

Sorgulamalarda aranan ve suça karıştığı tespit edilen 283 Suriyelinin sınır dışı edildiği belirtildi.

6 AYDA 5 BİN 848 GÖÇMEN YAKALANDI

Reyhanlı'da yılın 6 ayında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 5 bin 848 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi

Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı zamanlarda gerçekleştirilen uygulamalar ve sınırdan geçişleri sırasında yakalanan 5 bin 848 düzensiz göçmen Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Polis ekipleri, Antakya- Reyhanlı kara yolunda önemleri artırdı.

Güvenlik güçleri, kontrol noktasında araçları durdurarak, kimlik sorgulaması ve araçlarda arama yapıyor.

Kontrol gerçekleştirilen 19 bin 655 araçtan 636'sı trafikten men edildi.

Uygulamalar aralıksız sürüyor.

Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Reyhanlı'da 6 aylık süreçte yapılan denetimlerde, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin farklı noktalarında yapılan yol kontrollerinde yakalanan 3 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen ve Interpol tarafından mavi bültenle aranan Fransız uyruklu F.M, C.P.R. ile kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu B.G. olduğu tespit edildi.

Üç kişi işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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