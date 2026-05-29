Hatay'da taşan derede odun toplamaya çalıştı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Deli Çay’da, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlarla birlikte derenin su seviyesi yükseldi, akıntı ise tehlikeli boyutlara ulaştı.

Taşkın nedeniyle suyun sürüklediği odun parçaları kıyıya doğru taşınırken, bir vatandaş bu durumu fırsata çevirmek istedi.

UYARILARA RAĞMEN DEREYE GİRDİ

Görüntülere yansıyan olayda, vatandaşın çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen suyun içine girdiği ve hızla akan akıntıdan odunları toplamaya çalıştığı görüldü.

Bir süre dere içinde kalan kişinin, güçlü akıntıya rağmen odunları kıyıya taşımaya devam etmesi çevrede endişe yarattı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su seviyesinin yüksekliği ve akıntının şiddeti net şekilde görülürken, kişinin riskli hareketleri dikkat çekti.

UZMANLARDAN UYARI

Bölgedeki yetkililer, özellikle yağışlı havalarda dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiğini vurgularken, ani su yükselmelerinin hayati risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.