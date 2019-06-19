Hatay’da trafik kazası: 1’i bebek 5 yaralı

Hatay’da merkez Antakya ilçesi SSK Caddesi Mustafa Kemal Paşa Kavşağı'nda, kaza meydana geldi.

Orhan Köse yönetimindeki ve Nevzat Sağlamtaş idaresindeki otomobillerin kavşağa hızlı girmesi, kazaya sebebiyet verdi. Kazada sürücü Orhan Köse ve araçta bulunan 1’i bebek 2 kişi, diğer aracın sürücüsü Nevzat Sağlamtaş ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırdı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan bebek daha sonra özel bir hastanede müşahede altına alındı.

Otomobillerde büyük çaplı hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.













