Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay, Kırıkhan-Kumlu karayolunda meydana gelen, Bekir Baki yönetiminde 31 N 6867 plakalı otomobille karşı şeritten gelen Turgay Caka’nın kullandığı 06 BM 9508 plakalı otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada, 06 BM 9508 plakalı otomobilde bulunan Fatma Caka ve 31 N 6867 plakalı otomobilin sürüsü Bekir Baki yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.