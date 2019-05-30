Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Bilim insanları, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosillerin, iki farklı dinozor türüne ait olduğunu belirledi.

Bilim insanları Tayland'da iki yeni dinozor türü tespit etti

ABD ile nükleer üretimi yüzünden arası bozulan İran, Trump'ın sert yaptırımları sonrası geri adım atan açıklamalar yapıyor.

5

158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya alıcı buldu

"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik edilmiş, celi sülüs hat yazılı, 1861 tarihli tablo 55 bin lirayla satışı yapılan en pahalı eser oldu.