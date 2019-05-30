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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkhan-Kumlu karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

İHA | 30.05.2019 - 09:20..
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Hatay, Kırıkhan-Kumlu karayolunda meydana gelen, Bekir Baki yönetiminde 31 N 6867 plakalı otomobille karşı şeritten gelen Turgay Caka’nın kullandığı 06 BM 9508 plakalı otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, 06 BM 9508 plakalı otomobilde bulunan Fatma Caka ve 31 N 6867 plakalı otomobilin sürüsü Bekir Baki yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

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