Hatay’da traktör devrildi: 1 ölü

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanması sonrası Tunceli'de olası bir provokasyonun önüne geçmek için önlem alındı.

7

Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı

Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içiren anne için tutuklama kararı çıkmadı.