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Hatay'da üç araç birbirine girdi: 5 yaralı

Antakya Çevreyolu Kuzeytepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İHA | 08.01.2019 - 03:14..
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Kavşakta ilerleyen üç otomobil yağmurda kayganlaşan yolda birbirine girdi. 16 J 5100, 31 ASD 45 ve 31 GU 934 plakalı otomobillerin karıştığı kazada yaralanan Zekeriya Coşkun, Sıla Küçük, Ümit Sevda, Nurhan Doksöz ve Çilem Olgar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hatay'da üç araç birbirine girdi: 5 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, yeni bir kazanın yaşanmasının önüne geçti. Çevreyolunda şehir merkezi yönüne doğru sıkışan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da üç araç birbirine girdi: 5 yaralı

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