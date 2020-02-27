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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 27.02.2020 - 04:11..
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Hatay'ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışma sonucunda bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.J, M.C. ve H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden H.C.'ye iki farklı kimlik kullanmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

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