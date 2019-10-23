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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İskenderun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 23.10.2019 - 10:18..
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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