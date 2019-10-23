1 Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı İskenderun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 iPhone 11 Pro ve Pro Max için YouTube'a HDR özelliği geldi YouTube'un kullanıcılara sunduğu HDR özelliği, yeni iPhone modelleri için yayınlandı.

3 TÜİK ekim ayı tüketici güven endeksi 57'ye yükseldi TÜİK verilerine göre eylül ayında 55,8 olan güven endeksi ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 57 oldu.

4 Trump, New York Times ve Washington Post’tan vazgeçti ABD Başkanı Trump, yalan haber olarak gördüğü New York Times ve Washington Post gazetelerine olan aboneliklerini sonlandırıyor.

5 Metrobüs durağında taciz iddiası Mecidiyeköy metrobüs durağında tacize uğrayan genç kadın, şikayetçi olurken; tacizcinin, baygınlık numarası yaptığını söyleyen bir genç onu kayda aldı.

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