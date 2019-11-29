Hatay’da yaban keçisi avlayanlara 30 bin 390 lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, türleri korumak için av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

4 AVCI 1 YABAN KEÇİSİYLE YAKALANDI

Bu kapsamdaki çalışmalarda, DKMP Adana Bölge Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yaptığı koruma kontrol çalışmaları sırasında 4 kaçak avcıyı, avladıkları 1 adet yaban keçisi ile birlikte yakaladı.

30 BİN 390 LİRA PARA CEZASI

Kaçak olarak avlandıkları belirlenen avcılara 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 30 bin 390 lira para cezası uygulandığı belirtildi.