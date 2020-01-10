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Hatay'da yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku

Diyabet hastası olan ve 9 aydır yatağa mahkum şekilde yaşayan Semir Köseoğlu, borçlarını ödeyemediği için 3 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

DHA | 10.01.2020 - 09:44..
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde diyabet hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli hale gelen 2 çocuk babası Semir Köseoğlu (40),  tedavisi nedeniyle borçlandığı ve çalışamadığı için borçlarını ödeyemedi.

3'ER AYLIK HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ayda yaklaşık 2 bin lira ilaç masrafları olduğunu, eşinin engelli maaşı ile kendisine verilen bakıcı maaşı dışında bir gelirleri olmadığını söyleyen Köseoğlu, "Eşten dosttan borç almak zorunda kaldık. Bir süre sonra aldığımız borçlar için senet imzaladık ve icra müdürlüğünde imzaladığımız taahhütnamenin gerekliliğini yerine getiremediğimiz için bize 3'er aylık hapis cezası verildi. Biz de Hatay Valiliği'ne başvurduk ve araştırmaların ardından bağış ve yardım kampanyası başlatıldı. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Hatay'da yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku


VALİLİK İZNİ İLE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Köseoğlu ailesi, Hatay Valiliği'nin izniyle başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerden destek beklediğini belirtti.

Semir Köseoğlu'nun eşi Sezen Köseoğlu, eşinin diyabet hastalığı nedeniyle sinir sisteminin tamamen tahrip olduğunu ve hastalığın polinöropatiye dönüştüğünü belirterek, "Rahatsızlığından dolayı eşimin beline ve boynuna iki elektrik cihazı takıldı. Ağrılarını biraz dindirmek adına takılan bu cihazlar eşime fayda sağlamadı, aksine hastalığı daha da ilerledi. Şu an sinirlerinde ve organlarında ciddi tahribatlar var. Ayağında hastalığa bağlı yaralar oluşmaya başladı. Doktorların verdiği yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar biraz geciktiği zaman yoksunluk sendromuna giriyor." dedi.

Hatay'da yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku


''ÇOCUKLARIMIN VE AİLEMİN DURUMUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Semir Köseoğlu ise ailesinin geleceğini düşündüğünü, tedavi için birçok hastaneye başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Borçlarını ödeyebilmek için yardım beklediklerini kaydeden Köseoğlu, "Çocuklarımın ve ailemin durumunu düşünüyorum. Hangi doktora gittiysek bir faydası olmadı. Ağzımda ve ayaklarımda yaralar oluştu. Çalışmaya da durumum müsait değil. Bundan dolayı yardım bekliyorum." dedi.

Hatay'da yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku


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