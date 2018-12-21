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Hatay'da yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

Etkili olan yoğun sis nedeniyle bir otomobil dereye düştü.

İHA | 21.12.2018 - 23:34..
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Merkez ilçe Antakya’nın Akasya Mahallesinde, ışıklandırmanın yetersiz olduğu yolda, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Görüş mesafesi azalan sürücü, otomobiliyle dereye uçtu.

Hatay'da yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

SÜRÜCÜNÜN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Sürücünün akıbeti bilinmezken, yoğun sis nedeniyle vinç ve çekici gelemeyince otomobil derede kaldı.

Hatay'da yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Diğer yandan etkili olan yoğun sis hayatı da olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Antakya’nın sokak ve caddelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hatay'da yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

Hatay'da yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

Hatay'da yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

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