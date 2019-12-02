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Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay’da vatandaşların ihbarı üzerine zeytin bahçesinde bulunan erkek cesedinin göğsünden tüfekle vurulduğu tespit edildi.

DHA | 02.12.2019 - 05:45..
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Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde gece saatlerinde, vatandaşlar, Tarihi Saint Pierre Kilisesi civarındaki zeytin bahçesinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığı ihbarını yaptı.

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yanında av tüfeği ile iki boş kartuş bulunduğu ceset sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sol göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu ve isminin de Mehmet Çelik olduğu saptanan kişinin öldüğü belirlendi. Çelik'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Çelik'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

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