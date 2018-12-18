Hatay'da zırhlı araçlar sınır kapısına hareket etti

Diyarbakır'da N.K isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi.

Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından hakkında yasal işlem başlatılan Murat Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Taksici, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 500 dolar çantayı sahibine ulaştırdı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna adını yazdırdı. İlk mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

1 Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetişse diyerek açık açık Fatih Portakal'a destek verdi.

2 Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi MasterChef programıyla tanınan Murat Özdemir'in hayvana işkence yaptığı görüntüler büyük tepki topladı.

3 Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun İmar Barışı'nı "çok büyük avantaj" olarak nitelendiren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tüm otelleri için başvuruda bulundu.

4 CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanmayı hedefleyen CHP, Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi.

5 Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler 15 Temmuz gecesiyle ilgili kendisine suçlamalar yönelten CHP'lilere cevap veren Akar, "O gece kafama silah dayadılar, reddettim" dedi.

6 CHP'de adaylar açıklandı: Muharrem İnce sessiz Tüm çabalarına rağmen İstanbul için CHP'nin adayı olamayan Muharrem İnce, henüz adaylar açıklanmadan seçimin kaybedeni oldu.