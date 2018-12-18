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Hatay'da zırhlı araçlar sınır kapısına hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için harekete geçiyoruz emri üzerine, bölgeye askeri araç ve personel aktarımına başlandı.

İHA | 18.12.2018 - 20:23..
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar Cilvegözü Sınır Kapısı’na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek üzere harekat sinyali vermesinin ardından bölgeye askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcıların intikali devam ediyor.

Zırhlı araçlar sınır kapısına hareket etti VİDEO

SURİYE SINIRINA KONUŞLANDIRILMAK İÇİN HAREKET EDİLDİ

Bugün Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gelen askeri personel ve zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı ilçesine geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru hareket etti.

20’nin üzerinde bulunan askeri araç ve zırhlı taşıyıcıların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

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