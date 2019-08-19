Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

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Sergen Yalçın: İyi bir başlangıç yaptık

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'i 3-0 gibi farklı bir skorla yenen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, birçok eksik ve Avrupa yorgunluğuna rağmen kazandıklarını söyledi.