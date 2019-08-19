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Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

Akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, alevler rüzgarında etkisiyle yeniden farklı noktalara sıçradı.

İHA | 19.08.2019 - 05:26..
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Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

YANGIN YENİDEN YAYILDI

Kontrol altında olan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede diğer alanlara yayılarak yeniden alevlendi.

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan anonsla yangın noktasına çok sayıda itfaiye aracı geldi.

Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de yangına müdahalede bulunan orman işletme müdürlüğü ekiplerine su desteği sağladı.

Alevlerin hızlı müdahale ile kısa sürede tekrar kontrol altına alınması bekleniyor.

Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

Hatay’daki orman yangını yeniden yayıldı

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