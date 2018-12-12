Hatay'daki terör soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Terör örgütlerine yönelik önleme faaliyetleri devam ediyor. Hatay'da, terör örgütü El Kaide'ye yönelik nokta operasyonlarda, gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
TERÖR ŞÜPHELİLERİNE TUTUKLAMA
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin; Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin, yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada, gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Z.E. ve A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.