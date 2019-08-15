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Hataylı ev sahibi çatıdan 15 kilogram bal elde etti

Arsuz ilçesinde arı sesi duyarak çatıya çıkan ev sahibi, arıların çatıya 15 kilogram bal bıraktığını tespit etti.

AA | 15.08.2019 - 12:43..
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Hataylı 4 çocuk babası ev sahibi Hüseyin Kurt, evinden gelen arı sesini takip etti ve gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ARILAR ÇATIDA PETEK YAPTI

Dar olan çatı kısmına sürünerek girebilen Kurt, el feneriyle yaptığı kontrolde buradaki bir noktaya arıların petek yaptığını gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kurt, arıcılık yapan tanıdıklarından yardım istedi.

Hataylı ev sahibi çatıdan 15 kilogram bal elde etti

15 KİLOGRAM BAL SAĞIMI GERÇEKLEŞTİ

Arıcıların korunaklı kıyafetle girdikleri bölgeden 15 kilogram bal sağımı yapıldı. Çatının yapısı nedeniyle balın bir bölümü ise alınamadı.

Arıların çatıya yaptığı petekten 15 kilo bal aldı VİDEO

BALIN BİR BÖLÜMÜNÜ KENDİLERİ TÜKETECEK

Hüseyin Kurt yaptığı açıklamada, böyle bir şeyle hayatında ilk defa karşılaştığını söyledi. Ailece şaşırdıklarını ifade eden Kurt, balın bir bölümünü dağıttıklarını bir bölümünü de kendilerinin tüketeceğini ifade etti.

Hataylı ev sahibi çatıdan 15 kilogram bal elde etti

KATKI MADDESİ YOK

Arıcı Ömer Aydın da elde edilen balın hiçbir katkı maddesi bulunmayan doğal bir ürün olduğunu aktardı.

Hataylı ev sahibi çatıdan 15 kilogram bal elde etti

Hataylı ev sahibi çatıdan 15 kilogram bal elde etti

Hataylı ev sahibi çatıdan 15 kilogram bal elde etti

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