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Hataylı genç narkozun etkisiyle Beşiktaş marşı söyledi

Bir hastanede burun ameliyatına giren 19 yaşındaki Fırat, narkozun etkisiyle Beşiktaş marşını seslendirdi ve o eğlenceli anlar kameralara yansıdı.

İHA | 07.09.2019 - 13:10..
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Kadir Samet Fırat, burun ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Ameliyattan çıkan 19 yaşındaki Fırat, narkozun etkisiyle birlikte bir anda Beşiktaş'ın ‘İnanın çocuklar, çocuklar inanın!' marşını söyledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Aile bireyleri ise yaşadıkları şaşkınlıkla, cep telefonuna sarılarak genç adamın marş söylediği anları kayıt altına aldı.

Narkozun etkisiyle Beşiktaş marşı söyledi VİDEO

"BEŞİKTAŞLI OLMAK BUNU GEREKTİRİR"

Ailesinin yaşadığı durumu anlattıklarında şaşırmadığını söyleyen Kadir Samet Fırat, “Burun ameliyatına girdim, narkozun etkisiyle böyle bir video ortaya çıkmış. Beşiktaşlı olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur. Anlattıklarında pek bir şaşkınlık olmadı, çünkü Beşiktaşlı olmak bunu gerektirir” dedi.

Hayatında hiçbir Beşiktaş maçına gidemediğini söyleyen genç Beşiktaşlı Fırat, “Hayatımda hiç Beşiktaş maçına gitmedim. Allah nasip ederse bir Beşiktaş maçını stadyumda izlemeyi bende çok isterim.” diye konuştu.

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