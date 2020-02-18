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Hatfer güçleri Trablus'u vurdu

Libya'da darbeci Hafter yine başkent Trablus'u hedef aldı. Trablus Limanı roketlerle vuruldu.

AA | 18.02.2020 - 15:50..
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Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçler, Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.

Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana yapılan saldırı kentin her tarafından duyuldu.

Hatfer güçleri Trablus'u vurdu

HAFTER TRABLUS LİMANI'NI VURDU

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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