Hatice: Amacım mesaj vermekti

Geçtiğimiz günlerde bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündeme gelen Hatice'den, açıklama geldi.

İşte Hatice’nin açıklamalarından satır başları:

"AÇACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

"Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok çok farklıydı, biraz basın için yaptım onu. 8 Mart Kadınlar Günü için video hazırladım, kimse oralı olmadı. Ama ucuz buldukları hareket, tıklanma rekoru kırdı. 2 milyonun üzerinde izlendi. Oraya gelen halk da destek verdi, alkışladı. Ben Muammer’e bunu söyledim, ‘Benim kafamda böyle böyle bir şey var yapacağım.’ dedim. Bilgi verdim. O espri yaptığımı düşünmüş olabilir. Bacak boyum uzun olunca, biraz fazla açılmış olabilir, kusura bakmasınlar."