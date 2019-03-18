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Hatice: Amacım mesaj vermekti

Hatice, çok konuşulan hareketi neden yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 12:31..
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Geçtiğimiz günlerde bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündeme gelen Hatice'den, açıklama geldi.

İşte Hatice’nin açıklamalarından satır başları:

"AÇACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

"Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok çok farklıydı, biraz basın için yaptım onu. 8 Mart Kadınlar Günü için video hazırladım, kimse oralı olmadı. Ama ucuz buldukları hareket, tıklanma rekoru kırdı. 2 milyonun üzerinde izlendi. Oraya gelen halk da destek verdi, alkışladı. Ben Muammer’e bunu söyledim, ‘Benim kafamda böyle böyle bir şey var yapacağım.’ dedim. Bilgi verdim. O espri yaptığımı düşünmüş olabilir. Bacak boyum uzun olunca, biraz fazla açılmış olabilir, kusura bakmasınlar."

Hatice: Amacım mesaj vermekti

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