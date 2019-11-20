Hatice'den kendilerini terk eden annesine cenazede tepki

Adana’da 6 yaşındaki Erol Bartan, dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı.

Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Küçük Erol'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından minik Erol’un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. İlk olarak baba evine götürülen cenaze burada helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

FUHUŞ İDDİASI

Bu sırada çocuklarını terk ettiği belirtilen anne Fatma K., oğlunun toprağa verilmiş olabileceğini düşünerek sabah saatlerinde Buruk Mezarlığı'na gelip, mezarı aramaya başladı. Çevredekilerden cenazenin gelmediğini öğrenince, "Oğlumu görmek istiyorum." diye bağıran Fatma K., "Benim ne çektiğimi kimse bilemez. Kimse benim konuşmama fırsat vermedi. Ben boşandım, boşanmak suç mu? Eski eşim beni başka erkeklerle fuhuşa zorluyordu. Şimdiki eşim, benim eski eşimin arkadaşıydı. Beraber çalışırken sürekli para alıyordu." dedi.

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ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cenazenin gelmesinin ardından oğlunu tabutta gören anne Fatma K., fenalık geçirdi. Kardeşini kaybettikten sonra "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin." diyerek gözyaşı döken 14 yaşındaki Hatice Bartan ise annesine tepki gösterip üzerine yürümeye çalıştı.

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"O KADININ YAPTIĞI ANNELİK OLAMAZ"

Kardeşinin tabutu başında gözyaşı döken Hatice fenalaşınca, yakınları tarafından sakinleştirildi. Tüm bunlar yaşanırken, Hatice'nin halası Fatma Komaç da gazetecilere açıklama yaptı. Komaç, "Hatice kardeşlerine bakmak için okulu bıraktı. Kardeşlerine hem annelik hem babalık yapıyor. O kadının yaptığı annelik olamaz. En küçük çocuğu 1.5 yaşındayken bırakıp gitti. Bir daha yüzlerini görmedi. Sabah da arayarak bize küfürler etti.” dedi.

"BABALARI BIRAKMADI"

Namazı kılınan minik Erol'un cenazesi defnedileceği mezarlığa getirilirken, anne Fatma K., bir kez daha feryat etti. Fenalık geçiren kadın, “Ben 13 yılımı verdim. Çocuklarımı görmeye hep geldim. Babaları bırakmadı. Daha 1 ay önce geldim çocuklarımla kaldım. Babaları adam değil.” diye konuştu.

Minik Erol, gözyaşları arasında toprağa verildi.