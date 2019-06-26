Hatmi çiçeği hem cebe hem de sağlığa iyi geldi

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaz aylarında yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında Fatmagül çiçeği olarak bilinen Hatmi çiçeği kadınlara ekmek kapısı oldu.

Hatmi çiçeğinin toplanması işlemi haziran ayından itibaren temmuz ortalarına kadar sürüyor.Ulacık, Rahmanlar, Çanakçı, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde, sıcak bastırmadan sabahın erken saatlerinde çiçeği toplamak için kırlara çıkan kadınlar, büyük bir özenle topladıkları çiçekleri evlerine getirdikten sonra güneşte kurutuyor.

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA

Geçen yıl kilogramı 20 liradan alıcı bulan ve soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğu belirtilen çiçek, ilçeye gelen tüccarlara bu yıl kilogramı 25 liradan satılıyor.

Fatmagül çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere ilgili yerlere ve paketlenerek aktarlara gönderiliyor.

Hatmi çiçeğinin 'şifa' yolculuğu VİDEO